Bourges Cher La nouvelle exposition temporaire des musées présente les réalisations des Lauréats du concours des MAF 2020 Exposition : La valeur n’attend pas le nombre des années, Lauréats concours MAF 2020 accueil-museemof@ville-bourges.fr +33 2 48 57 82 45 La nouvelle exposition temporaire des musées présente les réalisations des Lauréats du concours des MAF 2020 Ville de Bourges

