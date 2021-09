Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise La Vague – Stéphanie Bonnetot Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

La poésie du littoral, entre vagues, coquillages et crustacés, est ici un merveilleux paysage pour initier les tout-petits à l’art du mouvement. Bercés par les ondulations naturelles de l’univers, les jeunes et moins jeunes spectateurs se connectent à la beauté du monde et partagent une douceur communicative avec les deux interprètes !

de 8 à 23€

Danse dès 3 ans Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T10:30:00 2022-02-09T11:15:00

