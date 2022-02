La Vague Saint-Malo, 7 avril 2022, Saint-Malo.

La Vague Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo

2022-04-07 17:30:00 – 2022-04-07 Pôle Jeunesse La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

“LaVague” est un spectacle doux et poétique qui aborde les thèmes de la découverte du monde, de la force et de la puissance de la nature. un défi ? Où sont les limites ?

Le soleil, le sable, les mouettes, le roulis des vagues, le bruit du vent… autant de sensations, d’odeurs, de sons, qui font naître de nouvelles émotions chez les plus petits et de nombreux souvenirs chez les plus grands !

Compagnie Paracosm – Spectacle chorégraphique

A partir de 2 ans. Durée :30 minutes

Le billetterie est ouverte sur le lieu du spectacle une heure avant le début du spectacle. Le placement est libre

guichetculture@saint-malo.fr +33 2 99 40 78 04 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/

Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo

