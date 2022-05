La Vague Classique : Les Nuits du Cygne

2022-05-17 – 2022-05-17 Mardi 17 mai : Nemanja Radulovic & Laure Favre-Kahn.

Mercredi 1er juin : Jean-Paul Gasparian.

Vendredi 3 juin : David Fray.

Samedi 4 juin : Moreau Family.

Dimanche 5 juin : David Kadouch.

Lundi 6 juin : Renaud Capuçon & Guillaume Bellom. dernière mise à jour : 2022-04-12 par

