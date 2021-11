Toulouse Brique Rouge Haute-Garonne, Toulouse La Vague Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le mercredi 26 janvier 2022 à 14:30

Danse jeune public —————— **Dès 2 ans** **Cie Paracosm** Sur une plage baignée de lumière, une petite fille part à la découverte de son environnement. C’est alors qu’une vague la surprend en venant lui chatouiller les orteils… Spectacle doux, poétique à la découverte du monde et de la puissance de la nature. Soleil, sable, mouettes, roulis des vagues, bruit du vent… autant de sensations qui font naître de nouvelles émotions chez les petits et de nombreux souvenirs chez les grands ! **Chorégraphie & scénographie** Stéphanie Bonnetot **Avec** Ysé Broquin & Stéphanie Bonnetot

