La VAE en 2024 : qu’est ce qui change ? 2 rue Braille – 17000 LA ROCHELLE La Rochelle

La VAE en 2024 : qu’est ce qui change ? Le Point Régional Conseil VAE de Charente Maritime organise jusqu’en août des réunions d’information collective pour le bassin rochelais afin d’informer les personnes intéressées par la démarche V… Mercredi 31 juillet, 09h30 2 rue Braille – 17000 LA ROCHELLE

Début : 2024-07-31T09:30:00+02:00 – 2024-07-31T11:30:00+02:00

Le Point Régional Conseil VAE de Charente Maritime organise jusqu’en août des réunions d’information collective pour le bassin rochelais afin d’informer les personnes intéressées par la démarche VAE. Ces réunions se tiendront à la Rochelle, Espace Bel Air à Mireuil (Salle de la Lanterne – 3ème étage. Entrée au 2 rue Braille).

• Le vendredi 17 mai de 14h à 16h

• Le vendredi 21 juin de 9h30 à 11h30

• Le mercredi 31 juillet de 9h30 à 11h30

• Le mercredi 28 août de 9h30 à 11h30

Inscription au 06 71 77 98 79 ou 05 57 57 55 66.

Les personnes, ne pouvant pas participer aux réunions d’information, peuvent être reçues en rendez-vous individuel sur les permanences VAE de La Rochelle, Surgères, Courçon, Aigrefeuille et Marans (des permanences sont organisées toutes les semaines.) Les personnes intéressées doivent contacter le 06 71 77 98 79 ou 05 57 57 55 66 pour prendre un rendez-vous.

2 rue Braille – 17000 LA ROCHELLE La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine