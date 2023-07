PIÈGES PHOTOS POUR LES NULS ! La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, 27 juillet 2023, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries,Hérault

Vous aimeriez savoir quels mammifères et oiseaux passent dans votre jardin ou dans le petit bois pas loin de chez vous sans les déranger ni faire des heures d’affut?

Vous avez un budget pour investir dans une caméra automatique mais vous ne savez pas quel modèle choisir? Alors venez passer un petit moment ludique et instructif avec Gilles en pleine nature !.

2023-07-27 09:30:00 fin : 2023-07-27 12:30:00. EUR.

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie



Would you like to know which mammals and birds pass through your garden or nearby woodland without disturbing them or spending hours stalking them?

Do you have the budget to invest in an automatic camera but don’t know which model to choose? Then come and spend a fun and instructive moment with Gilles in the great outdoors!

¿Le gustaría saber qué mamíferos y aves pasan por su jardín o por el bosquecillo cercano a su casa sin molestarlos ni pasarse horas acechándolos?

¿Tiene presupuesto para invertir en una cámara automática pero no sabe qué modelo elegir? ¡Entonces venga a pasar un momento divertido e instructivo con Gilles en plena naturaleza!

Sie möchten wissen, welche Säugetiere und Vögel in Ihrem Garten oder in einem kleinen Wald in der Nähe vorbeikommen, ohne sie zu stören oder stundenlang auf der Pirsch zu sein?

Sie haben das Budget, um in eine automatische Kamera zu investieren, wissen aber nicht, welches Modell Sie wählen sollen? Dann verbringen Sie mit Gilles eine spielerische und lehrreiche Zeit in der Natur!

Mise à jour le 2023-07-15 par OT LODEVOIS ET LARZAC