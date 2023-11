Mercredi à la vacherie La Vacherie Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde Mercredi à la vacherie La Vacherie Blanquefort, 6 décembre 2023, Blanquefort. Mercredi à la vacherie Mercredi 6 décembre, 13h00 La Vacherie Retrouvez le prochain atelier des mercredis à la Vacherie sur le thème : Préparer les oiseaux pour l’hiver : Mercredi 6 décembre de 13h à 16h à la Vacherie.

Aidez les oiseaux à passer l’hiver. À cette époque les oiseaux luttent pour leur survie, des moyens existent pour les soutenir.Venez participer à cet atelier pour en apprendre davantage sur les bons gestes.

Dès 3 ans.

Sur inscription par mail agenda21@ville-blanquefort.fr La Vacherie Rue François Ransinangue, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:agenda21@ville-blanquefort.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T13:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

2023-12-06T13:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00 mercredi à Détails Catégories d’Évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu La Vacherie Adresse Rue François Ransinangue, 33290 Blanquefort Ville Blanquefort Departement Gironde Lieu Ville La Vacherie Blanquefort latitude longitude 44.902846;-0.646567

La Vacherie Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/