Les mercredis de la Vacherie La Vacherie Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde

Les mercredis de la Vacherie La Vacherie, 3 mai 2023, Blanquefort. Les mercredis de la Vacherie Mercredi 3 mai, 13h00 La Vacherie Mercredi 3 mai de 13h à 16h

Venez participer au premier mercredi à la Vacherie du mois de mai, sur le thème des oiseaux.

Comme de véritables naturalistes, notez vos observations sur leurs

tailles, couleurs et comportements. De retour à la Vacherie, apprenez-en

plus sur ces animaux passionnants et leurs caractéristiques.

Des jumelles seront à disposition, mais n’hésitez pas à apporter les vôtres !

Gratuit, entrée libre La Vacherie Rue François Ransinangue, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T13:00:00+02:00 – 2023-05-03T16:00:00+02:00

2023-05-03T13:00:00+02:00 – 2023-05-03T16:00:00+02:00 les mercredis

