Week-end detox La Vacherie Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Week-end detox La Vacherie, 20 janvier 2023, Blanquefort. Week-end detox 20 – 22 janvier 2023 La Vacherie

sur inscription

Un programme detox pour le corps et l’esprit La Vacherie Rue François Ransinangue, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:agenda21@ville-blanquefort.fr »}] Rendez-vous incontournable de début d’année, le week-end detox vous proposera un éventail d’activités dans différents lieux de la Ville.

Chaque activité est gratuite et sur inscription avant le 19 janvier par mail à : agenda21@ville-blanquefort.fr en indiquant:

– l’activité choisie

– le jour et l’heure

– votre nom, prénom et âge

– votre numéro de téléphone

– le nom de votre commune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T19:00:00+01:00

2023-01-22T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu La Vacherie Adresse Rue François Ransinangue, 33290 Blanquefort Ville Blanquefort lieuville La Vacherie Blanquefort Departement Gironde

La Vacherie Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Week-end detox La Vacherie 2023-01-20 was last modified: by Week-end detox La Vacherie La Vacherie 20 janvier 2023 Blanquefort La Vacherie Blanquefort

Blanquefort Gironde