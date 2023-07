La Randonnée : les bords de Jalle La Vacherie Catégorie d’Évènement: Gironde La Randonnée : les bords de Jalle La Vacherie, 16 septembre 2023, . La Randonnée : les bords de Jalle Samedi 16 septembre, 14h00 La Vacherie Gratuit. Réservation obligatoire. Une randonnée entre le charme du patrimoine et les espaces de verdure qui jalonnent le bassin inférieur de la Jalle de Blanquefort. Un technicien du service de l’assainissement et un guide FFRandonnée Gironde vous invitent à découvrir des lieux de nature, chargés d’histoire et abritant des installations techniques, telles que la station d’épuration Cantinolle qui traite l’équivalent des eaux usées de 85 000 habitants. La Vacherie Rue François-Ransinangue, 33290 Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 50 95 http://www.ville-blanquefort.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lagaronnecommenceici.fr/jep2023/la-randonnee-les-bords-de-jalle/ »}] Ancienne étable construite au XIXe siècle sur le domaine Dulamon, l’exploitation de vaches laitières a été abandonnée après la Seconde Guerre mondiale. Rachetée par la ville, elle a été restaurée dans le respect des origines. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Wilfried DAL CIN

Catégorie d'Évènement: Gironde

Lieu La Vacherie
Adresse Rue François-Ransinangue, 33290 Blanquefort
Departement Gironde
Age min 10
Age max 99

