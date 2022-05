La Vache Aubrac en Transhumance à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac, 19 mai 2022, Saint-Chély-d'Aubrac.

La Vache Aubrac en Transhumance à Aubrac Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac

2022-05-19 – 2022-05-22

Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron Saint-Chély-d’Aubrac

6 EUR Au hameau d’Aubrac :

JEUDI 19 MAI 2022

Soirée découverte à la salle de la Draille au Royal Aubrac à 20h30 à Aubrac

Vidéos, table-ronde, musique et dégustation de produit locaux. 5€/pers. (gratuit -10 ans), sans réservation

VENDREDI 20 MAI 2022 – COMPLET

Circuit en bus à la journée – découverte du patrimoine et des paysages de l’Aubrac avec votre guide (Maison de Pays, paysages…)

Au départ d’Aubrac. Pique-nique à prévoir. 25€/pers. (incluant visites et transport) Sur réservation à l’OT

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MAI 2022

Salon du terroir Aubrac

A Aubrac : stands de producteurs de l’Aubrac, tourisme en Aubrac, animaux, musique et autres animations telles que le Jeu du Poids du Taureau avec les éleveurs de race Aubrac, etc… Sous chapiteau situé route de St Chély d’Aubrac. Toute la journée de 10h à 19h.

SAMEDI 21 MAI 2022

Balade d’environ 2h autour du village d’Aubrac (COMPLET)

Accompagné par un guide professionnel, vous partirez à la découverte de l’Aubrac : sa faune, sa flore, sa géologie, …

7€/pers. Sur réservation à l’OT

DIMANCHE 22 MAI 2022

– Passage de 7 troupeaux sur la place du village d’Aubrac toute la journée – présentation des éleveurs et des pratiques d’élevages sur l’Aubrac

Repas de l’association :

– Déjeuner montagnard 25€ (charcuterie, Aligot de l’Aubrac, viande Aubrac, fromage Laguiole AOP, tarte, café et vin) à 13h30.

– Dîner dansant 27€ (charcuterie, Aligot de l’Aubrac, viande Aubrac, fromage Laguiole AOP, tarte, café et vin) à 20h – COMPLET

– “Fontanilles” : situé à 2km d’Aubrac, rencontre avec les éleveurs transhumants et leurs troupeaux sur une prairie d’estive (arrêt de plusieurs troupeaux), sans réservation. Avec exposition de véhicules anciens, buvette…

– Balade botanique : balade avec commentaires sur les plantes de pâturages (plusieurs horaires) avec “Sciences Nath'”. Durée 1h, gratuit. Au départ de Fontanilles. Sur réservation à l’OT

– Randonnée “Accompagnement d’un troupeau transhumant” COMPLET. Avec guide-accompagnateur. 25€/pers. (incluant : prestation guide, entrée à la fête et 1 boisson). Boucle de 12 km. Pour les + de 12 ans. Sur réservation à l’OT

– Animations musicales et danses folkloriques

– Messe à 11h à l’église Notre Dame des Pauvres d’Aubrac

– Jardin Botanique de l’Aubrac – visite gratuite toute la journée, sans réservation

– Recettes avec produits locaux – démonstration par un cuisinier

– Marché de produits régionaux en plein air (en parallèle du Salon du Terroir)

L’entrée à la fête sera de 6€ / personne le dimanche 22 mai, à payer en arrivant sur le village.

L’entrée à la manifestation sera soumise aux exigences sanitaires du moment (pass, masque…).

La fête de la Transhumance célèbre chaque année la vache Aubrac qui sont vêtues de mille fleurs pour l’occasion. Nombreuses animations pour découvrir l’identité de l’Aubrac, au village du même nom.

Au hameau d’Aubrac :

JEUDI 19 MAI 2022

Soirée découverte à la salle de la Draille au Royal Aubrac à 20h30 à Aubrac

Vidéos, table-ronde, musique et dégustation de produit locaux. 5€/pers. (gratuit -10 ans), sans réservation

VENDREDI 20 MAI 2022 – COMPLET

Circuit en bus à la journée – découverte du patrimoine et des paysages de l’Aubrac avec votre guide (Maison de Pays, paysages…)

Au départ d’Aubrac. Pique-nique à prévoir. 25€/pers. (incluant visites et transport) Sur réservation à l’OT

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MAI 2022

Salon du terroir Aubrac

A Aubrac : stands de producteurs de l’Aubrac, tourisme en Aubrac, animaux, musique et autres animations telles que le Jeu du Poids du Taureau avec les éleveurs de race Aubrac, etc… Sous chapiteau situé route de St Chély d’Aubrac. Toute la journée de 10h à 19h.

SAMEDI 21 MAI 2022

Balade d’environ 2h autour du village d’Aubrac (COMPLET)

Accompagné par un guide professionnel, vous partirez à la découverte de l’Aubrac : sa faune, sa flore, sa géologie, …

7€/pers. Sur réservation à l’OT

DIMANCHE 22 MAI 2022

– Passage de 7 troupeaux sur la place du village d’Aubrac toute la journée – présentation des éleveurs et des pratiques d’élevages sur l’Aubrac

Repas de l’association :

– Déjeuner montagnard 25€ (charcuterie, Aligot de l’Aubrac, viande Aubrac, fromage Laguiole AOP, tarte, café et vin) à 13h30.

– Dîner dansant 27€ (charcuterie, Aligot de l’Aubrac, viande Aubrac, fromage Laguiole AOP, tarte, café et vin) à 20h – COMPLET

– “Fontanilles” : situé à 2km d’Aubrac, rencontre avec les éleveurs transhumants et leurs troupeaux sur une prairie d’estive (arrêt de plusieurs troupeaux), sans réservation. Avec exposition de véhicules anciens, buvette…

– Balade botanique : balade avec commentaires sur les plantes de pâturages (plusieurs horaires) avec “Sciences Nath'”. Durée 1h, gratuit. Au départ de Fontanilles. Sur réservation à l’OT

– Randonnée “Accompagnement d’un troupeau transhumant” COMPLET. Avec guide-accompagnateur. 25€/pers. (incluant : prestation guide, entrée à la fête et 1 boisson). Boucle de 12 km. Pour les + de 12 ans. Sur réservation à l’OT

– Animations musicales et danses folkloriques

– Messe à 11h à l’église Notre Dame des Pauvres d’Aubrac

– Jardin Botanique de l’Aubrac – visite gratuite toute la journée, sans réservation

– Recettes avec produits locaux – démonstration par un cuisinier

– Marché de produits régionaux en plein air (en parallèle du Salon du Terroir)

L’entrée à la fête sera de 6€ / personne le dimanche 22 mai, à payer en arrivant sur le village.

L’entrée à la manifestation sera soumise aux exigences sanitaires du moment (pass, masque…).

OFFICE DE TOURISME DE LAGUIOLE

Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac

dernière mise à jour : 2022-05-09 par OFFICE DE TOURISME DE LAGUIOLE