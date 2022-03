LA VACCINATION DES ENFANTS Auberge des Planchas Laussonne Catégories d’évènement: Haute-Loire

Auberge des Planchas, le lundi 7 mars à 18:00

Les virus et leurs fonctionnements Les différents types de vaccins et ceux autorisés en France Le bénéfice / risque pour les enfants Animé par Dominique Bard du Collectif Vitalité 43

Entrée libre

Auberge des Planchas Les Planchas Laussonne

2022-03-07T18:00:00 2022-03-07T20:00:00

