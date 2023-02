La typo des rues Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Conférence en images par Christian Laucou, typographe au plomb et éditeur d’art Parisien et champenois, Christian Laucou vous propose de découvrir sa collection de lettres et de petits mots photographiés au gré de ses pérégrinations urbaines ou rurale : des trésors et des curiosités typographiques omniprésents dans notre environnement quotidien, sur lesquels il pose son regard affûté et malicieux. Vous pouvez le retrouver sur son blog fornax.fr où il parle typographie en général et typo des rues en particulier. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-parmentier-1723 01 55 28 30 15 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.parmentier/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.parmentier/

