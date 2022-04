La TV des familles Bizanos, 6 mai 2022, Bizanos.

EUR 0 0 Dans le cadre des Journées Départementales des Familles 2022 et en partenariat avec le Réseau Parentalité Bizanos, les adolescentes de l’atelier impro ont travaillé sur la création d’Une Chaîne de « TV des Familles » interactive ! Il n’y a rien de plus embêtant que de zapper, indéfiniment les chaînes de la télé, sans jamais trouver notre bonheur. Toutes ces différentes stations télévisuelles pour qu’aucune ne soit parfaite… Lise, Maëline, Lilou, Lise et Elisa vous offrent la « TV des familles » ! Qu’est-ce que c’est ? C’est simplement la chaîne parfaite ! Elle réunit des débats « pour ou contre », des interviews intergénérationnelles, des flashs infos et des publicités drôles et marquantes, tout ça gratuitement

Attention jauge limitée ! Merci de votre soutien.

Ouverture du café-théâtre à 19h.

Début du spectacle à 20h30.

+33 5 59 87 18 36

dernière mise à jour : 2022-04-21 par