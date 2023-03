Tous sportifs by night ! La Turbine sciences Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

Tous sportifs by night ! La Turbine sciences, 13 mai 2023, Annecy. Tous sportifs by night ! Samedi 13 mai, 19h00 La Turbine sciences Entrée libre Surprenez vos sens et mettez-vous dans l’ambiance de “Tous sportifs by night”.

Le temps d’une soirée, vous serez plongés dans l’obscurité pour pratiquer di érentes activités qui sortent de la pénombre grâce à des lumières noires. Testez le ping-pong, le mini-golf, le basket et le badminton… en toute sécurité avec du matériel adapté. Éclairés de manière inhabituelle, nous vous invitons à porter des vêtements de couleur blanche ou fluo pour briller de mille feux durant une partie de cette Nuit. La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

