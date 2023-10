Cet évènement est passé Le mapping vidéo : un atelier tout en lumière La Turbine sciences Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

Haute-Savoie Le mapping vidéo : un atelier tout en lumière La Turbine sciences Annecy, 13 mai 2023, Annecy. Le mapping vidéo : un atelier tout en lumière Samedi 13 mai, 19h00 La Turbine sciences Transformez de simples objets en surface sublimée par la projection d’une vidéo. Le mapping vidéo vous plonge dans une ambiance particulière et lumineuse.

Une belle façon de créer des illusions d’optique féériques dans le noir ! La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Annecy, Haute-Savoie
Autres
Lieu
La Turbine sciences
Adresse
Place Chorus 74960 Annecy
Ville
Annecy
Departement
Haute-Savoie

