La Turbine Sampigny-lès-Maranges, 25 mai 2022, Sampigny-lès-Maranges.

La Turbine Sampigny-lès-Maranges

2022-05-25 – 2022-05-25

Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire Sampigny-lès-Maranges

5 5 EUR Ultreia !…

Il ne reste plus que quelques jours de marche sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle… Le soir tombe, l’auberge espagnole accueille tout un petit monde qui vient d’Irlande, de Bretagne, d’Italie, de Hongrie…

On entonne des chansons rythmées, enjouées, nostalgiques, au son des instruments suivants: vièle, rebec, crwth, gigue, corne, luth et moult sonnailles…

Emmanuel Bonnardot est directeur de l’ensemble Obsidienne en résidence à Sens et a fait le tour du Monde avec ses musiques médiévales ; Jean Lou Descamps est chéri de nombreux ensembles de musiques médiévales et porte ses projets sur les rives des musiques actuelles.

Les deux compères sont avant tout joueurs d’antiques violons ; da gamba pour Emmanuel ou da braccio pour Jean Lou. Si depuis Stradivarius le roi des instruments s’est relativement standardise´, ses ancêtres ont foisonné depuis le Moyen Âge.

Quel plaisir de redécouvrir ces instruments !

Risquons l’analogie : si le violon avait des gènes, porterait-il la trace de ses dignes aïeux ? Les aurait-il exterminés ?

Prix: 10€ ( gratuit pour les -10 ans)

Réservation par mail : laturbine.org@gmail.com / ou par téléphone: 07.88.51.54.55

Informations: www.laturbine.org

laturbine.org@gmail.com +33 7 88 51 54 55 https://www.laturbine.org/

Ultreia !…

Il ne reste plus que quelques jours de marche sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle… Le soir tombe, l’auberge espagnole accueille tout un petit monde qui vient d’Irlande, de Bretagne, d’Italie, de Hongrie…

On entonne des chansons rythmées, enjouées, nostalgiques, au son des instruments suivants: vièle, rebec, crwth, gigue, corne, luth et moult sonnailles…

Emmanuel Bonnardot est directeur de l’ensemble Obsidienne en résidence à Sens et a fait le tour du Monde avec ses musiques médiévales ; Jean Lou Descamps est chéri de nombreux ensembles de musiques médiévales et porte ses projets sur les rives des musiques actuelles.

Les deux compères sont avant tout joueurs d’antiques violons ; da gamba pour Emmanuel ou da braccio pour Jean Lou. Si depuis Stradivarius le roi des instruments s’est relativement standardise´, ses ancêtres ont foisonné depuis le Moyen Âge.

Quel plaisir de redécouvrir ces instruments !

Risquons l’analogie : si le violon avait des gènes, porterait-il la trace de ses dignes aïeux ? Les aurait-il exterminés ?

Prix: 10€ ( gratuit pour les -10 ans)

Réservation par mail : laturbine.org@gmail.com / ou par téléphone: 07.88.51.54.55

Informations: www.laturbine.org

Sampigny-lès-Maranges

dernière mise à jour : 2022-05-17 par