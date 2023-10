Nikonografik – La tribu s’y colle La Turbine Roubaix, 19 octobre 2023, Roubaix.

Nikonografik – La tribu s’y colle 19 octobre – 10 novembre La Turbine

Artiste résident des ateliers L’Alternateur à Roubaix, l’artiste Nikonografik travaille beaucoup autour de la tête et de sa représentation, prétexte pour aborder la notion d’universalité, d’acceptation de soi, de l’autre et des différences.

Les œuvres présentées à La Turbine sont des collages sur la base du réemploi (upcycling in english !) de différentes matières glanées ci-et-là comme le papier et le textile.

A cette occasion, des déclinaisons de ses oeuvres seront éditées en tirage limité sur t-shirt, tote bag, céramique et badge textile par Roubaix Custom !

EXPOSITION VISIBLE DU 19 OCT au 11 NOV

VERNISSAGE EN PRESENCE DE L’ARTISTE LE JEUDI 26 OCT A PARTIR DE 19 H !

La Turbine 3 rue du Chemin de Fer, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/laturbine_rbx/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T14:00:00+02:00 – 2023-10-19T19:00:00+02:00

2023-11-10T14:00:00+01:00 – 2023-11-10T19:00:00+01:00

exposition art contemporain

Roubaix Custom / Nikonografik