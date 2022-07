Visite guidée de La Turballe Office de tourisme La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Visite guidée de La Turballe Office de tourisme La Turballe, 5 juillet 2022 10:00, La Turballe. 5 juillet – 30 août Sur place adulte 6€, enfant 2€ 02 40 11 71 31

Deux visites guidées – La Turballe, côté mer – sur les traces des anciennes conserveries et Trescalan – côté terre, le bourg historique de la ville DEUX VISITES GUIDEES POUR DECOUVRIR LA TURBALLE Visite de La Turballe maritime

Sur les traces des anciennes conserveries, mardi à 10h Ce n’est qu’en 1865 que La Turballe devient une commune à part entière. Aujourd’hui ‘‘Station de Tourisme’’, c’est la pêche et les conserveries qui

ont fait son développement et sa prospérité. Votre guide vous fera découvrir La Turballe : le port, la ville, la plage… en suivant les traces de

ces anciennes conserveries. Visite de La Turballe historique

Au coeur du bourg de Trescalan, jeudi à 10h Promenez-vous à Trescalan, le quartier historique de La Turballe. Un village agricole, peuplé de paludiers, de fermiers cultivateurs et aussi de pêcheurs. Avec votre guide, découvrez le coeur de ce bourg original et la vie d’autrefois. Office de tourisme La Turballe La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique mardi 5 juillet – 10h00 à 11h00

jeudi 7 juillet – 10h00 à 11h00

mardi 12 juillet – 10h00 à 11h00

jeudi 14 juillet – 10h00 à 11h00

mardi 19 juillet – 10h00 à 11h00

jeudi 21 juillet – 10h00 à 11h00

mardi 26 juillet – 10h00 à 11h00

jeudi 28 juillet – 10h00 à 11h00

mardi 2 août – 10h00 à 11h00

jeudi 4 août – 10h00 à 11h00

mardi 9 août – 10h00 à 11h00

jeudi 11 août – 10h00 à 11h00

mardi 16 août – 10h00 à 11h00

jeudi 18 août – 10h00 à 11h00

mardi 23 août – 10h00 à 11h00

jeudi 25 août – 10h00 à 11h00

mardi 30 août – 10h00 à 11h00

