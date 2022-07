Visite du port de La Turballe Office de tourisme La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Visite du port de La Turballe Office de tourisme La Turballe, 6 juillet 2022 15:30, La Turballe. 6 juillet – 26 août Sur place adulte 6€, enfant 4€ 02 40 24 34 44

Découvrez le 6ème port de pêche français C’est en 1862, que le premier brise-lame a été édifié sur les rochers du Tourlandroux pour protéger les bateaux. Depuis, le port a beaucoup changé pour devenir aujourd’hui un des plus importants ports français avec plus de 9000 tonnes de poissons débarquées chaque année. Cette visite vous entraîne à la découverte de son histoire, de sa flottille et de ses installations. Toujours en évolution, observez également les travaux d’agrandissement qui en feront le nouveau port multi-activités. Office de tourisme La Turballe La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique mercredi 6 juillet – 15h30 à 16h30

vendredi 8 juillet – 15h30 à 16h30

mercredi 13 juillet – 15h30 à 16h30

vendredi 15 juillet – 15h30 à 16h30

mercredi 20 juillet – 15h30 à 16h30

vendredi 22 juillet – 15h30 à 16h30

mercredi 27 juillet – 15h30 à 16h30

vendredi 29 juillet – 15h30 à 16h30

mercredi 3 août – 15h30 à 16h30

vendredi 5 août – 15h30 à 16h30

mercredi 10 août – 15h30 à 16h30

vendredi 12 août – 15h30 à 16h30

mercredi 17 août – 15h30 à 16h30

vendredi 19 août – 15h30 à 16h30

mercredi 24 août – 15h30 à 16h30

vendredi 26 août – 15h30 à 16h30

Détails Heure : 15:30 - 16:30 Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Office de tourisme La Turballe Adresse La Turballe Ville La Turballe lieuville Office de tourisme La Turballe La Turballe Departement Loire-Atlantique

Office de tourisme La Turballe La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Visite du port de La Turballe Office de tourisme La Turballe 2022-07-06 was last modified: by Visite du port de La Turballe Office de tourisme La Turballe Office de tourisme La Turballe 6 juillet 2022 15:30 Office de tourisme La Turballe La Turballe

La Turballe Loire-Atlantique