Visite de la criée Office de tourisme La Turballe, 5 juillet 2022 05:45, La Turballe. 5 juillet – 31 août Sur place adulte 6€, enfant 4€ 02 40 24 34 44

Assistez à la vente de poisson normalement réservée aux professionnels Rendez-vous à une heure matinale pour suivre le déroulement de la vente du poisson fraîchement débarqué dans la criée. Une occasion unique de découvrir ce qui se passe dans ce grand bâtiment.

5h45, c’est tôt, mais quel souvenir de vacances ! Office de tourisme La Turballe La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique mardi 5 juillet – 05h45 à 07h00

