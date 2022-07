Clocher de Trescalan NOCTURNE Office de tourisme La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Clocher de Trescalan NOCTURNE Office de tourisme La Turballe, 4 juillet 2022 22:00, La Turballe. 4 juillet – 29 août Sur place 02 40 24 34 44

Depuis le belvédère, suivez le coucher du soleil et l’allumage des lumières, en mer et à terre. Une visite nocturne inédite du clocher, à découvrir. Situé sur un des points hauts de La Turballe le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel. Affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60 mètres au-dessus du niveau de la mer avec une vue à 360° sur la Presqu’île : Le Pays Blanc et le Pays Noir, Loire et Vilaine, les

îles du Morbihan….

Un panorama époustouflant ! Office de tourisme La Turballe La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique lundi 4 juillet – 22h00 à 22h45

jeudi 7 juillet – 22h00 à 22h45

lundi 11 juillet – 22h00 à 22h45

jeudi 14 juillet – 22h00 à 22h45

lundi 18 juillet – 22h00 à 22h45

jeudi 21 juillet – 22h00 à 22h45

lundi 25 juillet – 22h00 à 22h45

jeudi 28 juillet – 22h00 à 22h45

lundi 1er août – 21h30 à 22h30

jeudi 4 août – 21h30 à 22h30

lundi 8 août – 21h30 à 22h30

jeudi 11 août – 21h30 à 22h30

lundi 15 août – 21h30 à 22h30

jeudi 18 août – 21h30 à 22h30

lundi 22 août – 21h30 à 22h30

jeudi 25 août – 21h30 à 22h30

lundi 29 août – 21h30 à 22h30

Détails Heure : 22:00 - 22:30 Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Office de tourisme La Turballe Adresse La Turballe Ville La Turballe lieuville Office de tourisme La Turballe La Turballe Departement Loire-Atlantique

Office de tourisme La Turballe La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Clocher de Trescalan NOCTURNE Office de tourisme La Turballe 2022-07-04 was last modified: by Clocher de Trescalan NOCTURNE Office de tourisme La Turballe Office de tourisme La Turballe 4 juillet 2022 22:00 Office de tourisme La Turballe La Turballe

La Turballe Loire-Atlantique