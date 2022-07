Atelier Triptyque marin Musée Maison de la Pêche La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Atelier Triptyque marin Musée Maison de la Pêche, 4 juillet 2022 15:00, La Turballe. 4 juillet – 29 août Sur place 6 € par participant 0240117131

Atelier enfant 4 – 15 ans Trois petits tableaux illustrent la mer dans toute sa profondeur: un volier navigue sous le soleil, des crabes se baladent au fond de l’eau et une multitude de poissons et méduses colorées nagent entre les deyx… Un joli tableau pour décorer votre chambre! Musée Maison de la Pêche La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique lundi 4 juillet – 15h00 à 16h00

mercredi 6 juillet – 11h00 à 12h00

lundi 11 juillet – 15h00 à 16h00

mercredi 13 juillet – 11h00 à 12h00

lundi 18 juillet – 15h00 à 16h00

mercredi 20 juillet – 11h00 à 12h00

lundi 25 juillet – 15h00 à 16h00

mercredi 27 juillet – 11h00 à 12h00

lundi 1er août – 15h00 à 16h00

mercredi 3 août – 11h00 à 12h00

lundi 8 août – 15h00 à 16h00

mercredi 10 août – 11h00 à 12h00

lundi 15 août – 15h00 à 16h00

mercredi 17 août – 11h00 à 12h00

lundi 22 août – 15h00 à 16h00

mercredi 24 août – 11h00 à 12h00

lundi 29 août – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Musée Maison de la Pêche Adresse La Turballe Ville La Turballe Age minimum 4 Age maximum 15 lieuville Musée Maison de la Pêche La Turballe Departement Loire-Atlantique

Musée Maison de la Pêche La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Atelier Triptyque marin Musée Maison de la Pêche 2022-07-04 was last modified: by Atelier Triptyque marin Musée Maison de la Pêche Musée Maison de la Pêche 4 juillet 2022 15:00 Musée Maison de la Pêche La turballe

La Turballe Loire-Atlantique