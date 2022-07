Atelier Pomme de Touline Musée Maison de la Pêche La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

1 juillet – 26 août, les vendredis
6€
02 40 11 71 31

Patience et précision au rendez-vous, fabriquez ce joli nœud décoratif Qu’est-ce que c’est que la Pomme de Touline ? Découvrez ce joli nœud décoratif, son utilité dans le monde marin et créez une miniature qui deviendra votre plus beau porte-clé A partir de 12 ans Musée Maison de la Pêche La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique vendredi 1er juillet – 11h00 à 12h00

