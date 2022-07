Atelier Patchwork Musée Maison de la Pêche La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Atelier Patchwork Musée Maison de la Pêche, 5 juillet 2022 15:00, La Turballe. 5 juillet – 30 août Sur place 6€ 02 40 11 71 31

Crabe, poisson ou baleine ? Les petits artistes s’amuseront bien à créer leur tableau, à afficher ou à offrir Des tissus colorés, des ciseaux et de la colle, les petits artistes s’amuseront à créer un joli tableau. Moulin ou poisson, ce souvenir de La Turballe fera une belle décoration ou un beau cadeau !

De 4 à 12 ans Musée Maison de la Pêche La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique mardi 5 juillet – 15h00 à 16h00

jeudi 7 juillet – 11h00 à 12h00

mardi 12 juillet – 15h00 à 16h00

jeudi 14 juillet – 11h00 à 12h00

mardi 19 juillet – 15h00 à 16h00

jeudi 21 juillet – 11h00 à 12h00

mardi 26 juillet – 15h00 à 16h00

jeudi 28 juillet – 11h00 à 12h00

mardi 2 août – 15h00 à 16h00

jeudi 4 août – 11h00 à 12h00

mardi 9 août – 15h00 à 16h00

jeudi 11 août – 11h00 à 12h00

mardi 16 août – 15h00 à 16h00

jeudi 18 août – 11h00 à 12h00

mardi 23 août – 15h00 à 16h00

jeudi 25 août – 11h00 à 12h00

mardi 30 août – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Musée Maison de la Pêche Adresse La Turballe Ville La Turballe lieuville Musée Maison de la Pêche La Turballe Departement Loire-Atlantique

Musée Maison de la Pêche La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Atelier Patchwork Musée Maison de la Pêche 2022-07-05 was last modified: by Atelier Patchwork Musée Maison de la Pêche Musée Maison de la Pêche 5 juillet 2022 15:00 Musée Maison de la Pêche La turballe

La Turballe Loire-Atlantique