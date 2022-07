Atelier Mobile marin Musée Maison de la Pêche La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Atelier Mobile marin Musée Maison de la Pêche, 2 juillet 2022 15:00, La Turballe. 2 juillet – 27 août, les samedis Sur place 6€ 02 40 11 71 31

Découvrez l’origami, cet art du pliage de papier japonais et fabriquez votre mobile marin personnalisé Découvrez l’origami, cet art du pliage de papier japonais et fabriquez votre mobile marin personnalisé. Concentration, sourires et créativité sont au rendez-vous pour une belle décoration à accrocher chez vous !

A partir de 7 ans Musée Maison de la Pêche La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique samedi 2 juillet – 15h00 à 16h00

samedi 9 juillet – 15h00 à 16h00

samedi 16 juillet – 15h00 à 16h00

samedi 23 juillet – 15h00 à 16h00

samedi 30 juillet – 15h00 à 16h00

samedi 6 août – 15h00 à 16h00

samedi 13 août – 15h00 à 16h00

samedi 20 août – 15h00 à 16h00

samedi 27 août – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Musée Maison de la Pêche Adresse La Turballe Ville La Turballe lieuville Musée Maison de la Pêche La Turballe Departement Loire-Atlantique

Musée Maison de la Pêche La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Atelier Mobile marin Musée Maison de la Pêche 2022-07-02 was last modified: by Atelier Mobile marin Musée Maison de la Pêche Musée Maison de la Pêche 2 juillet 2022 15:00 Musée Maison de la Pêche La turballe

La Turballe Loire-Atlantique