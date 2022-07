Atelier Maquette de bateau Musée Maison de la Pêche La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Atelier Maquette de bateau Musée Maison de la Pêche, 4 juillet 2022 11:00, La Turballe. 4 juillet – 29 août Sur place 6€ 02 40 11 71 31

Les enfants fabriquent et décorent leur propre maquette de bateau de pêche Les jeunes charpentiers de marine d’un jour pourront fabriquer et décorer leur propre maquette de bateau de pêche. Chaloupe ou chalutier, la créativité n’a pas de limite ! De 4 à 12 ans Musée Maison de la Pêche La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique lundi 4 juillet – 11h00 à 12h00

jeudi 7 juillet – 15h00 à 16h00

lundi 11 juillet – 11h00 à 12h00

jeudi 14 juillet – 15h00 à 16h00

lundi 18 juillet – 11h00 à 12h00

jeudi 21 juillet – 15h00 à 16h00

lundi 25 juillet – 11h00 à 12h00

jeudi 28 juillet – 15h00 à 16h00

lundi 1er août – 11h00 à 12h00

jeudi 4 août – 15h00 à 16h00

lundi 8 août – 11h00 à 12h00

jeudi 11 août – 15h00 à 16h00

lundi 15 août – 11h00 à 12h00

jeudi 18 août – 15h00 à 16h00

lundi 22 août – 11h00 à 12h00

jeudi 25 août – 15h00 à 16h00

lundi 29 août – 11h00 à 12h00

