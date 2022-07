Atelier Bracelets et porte-clés Musée Maison de la Pêche La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Atelier Bracelets et porte-clés Musée Maison de la Pêche, 6 juillet 2022 15:00, La Turballe. 6 juillet – 27 août Sur place 6€ 02 40 11 71 31

Fabriquez des bracelets et porte-clés avec des simples nœuds marins Fabriquez des bracelets et porte-clés avec des simples nœuds marins.

Escargot, pieuvre, bonhomme, chenille, bigoudène, bracelet plat ou torsadé…

À vous de choisir la forme et les couleurs ! A partir de 7 ans Musée Maison de la Pêche La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique mercredi 6 juillet – 15h00 à 16h00

samedi 9 juillet – 11h00 à 12h00

mercredi 13 juillet – 15h00 à 16h00

samedi 16 juillet – 11h00 à 12h00

mercredi 20 juillet – 15h00 à 16h00

samedi 23 juillet – 11h00 à 12h00

mercredi 27 juillet – 15h00 à 16h00

samedi 30 juillet – 11h00 à 12h00

mercredi 3 août – 15h00 à 16h00

samedi 6 août – 11h00 à 12h00

mercredi 10 août – 15h00 à 16h00

samedi 13 août – 11h00 à 12h00

mercredi 17 août – 15h00 à 16h00

samedi 20 août – 11h00 à 12h00

mercredi 24 août – 15h00 à 16h00

samedi 27 août – 11h00 à 12h00

Détails Heure : 15:00 - 12:00 Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Musée Maison de la Pêche Adresse La Turballe Ville La Turballe lieuville Musée Maison de la Pêche La Turballe Departement Loire-Atlantique

Musée Maison de la Pêche La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Atelier Bracelets et porte-clés Musée Maison de la Pêche 2022-07-06 was last modified: by Atelier Bracelets et porte-clés Musée Maison de la Pêche Musée Maison de la Pêche 6 juillet 2022 15:00 Musée Maison de la Pêche La turballe

La Turballe Loire-Atlantique