Moulin de Kerbroué

Loire-Atlantique

5 juillet – 31 août Sur place adulte 4,50 €, enfant 2,50 € 02 40 24 34 44

Une visite de ses 4 niveaux permet de suivre le chemin du grain de blé jusqu’à la farine en direct! Le Moulin de Kerbroué a été construit en 1746 et c’est un des derniers

Une visite de ses 4 niveaux s'impose pour découvrir le mécanisme en mouvement et suivre le chemin du grain de blé jusqu'à la farine. Revivez le travail du meunier et vous pourrez repartir avec un sachet de farine acheté au Moulin. Moulin de Kerbroué La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique

