Loire-Atlantique . La Ville de La Turballe invite 6 street-artistes nantais, dont la marraine du festival Nina Missir, à venir créer le temps d’un week end. Au programme : rencontre avec les artisites, création en direct de 6 fresques, espace de création libre ouvert à tous, rallye photo, ateliers… animations@laturballe.fr +33 2 40 11 88 00 https://www.laturballe.fr/ La Turballe

