Loire-Atlantique . 40 croisière Pen Bron – Arzal

départ du Port de La Turballe le 17 juin le matin et retour au port le 18 juin à 16 heures.

Plus de 100 personnes en situation de handicap vont naviguer, 100 bateaux dont 20 pour assurer la sécurité et l’assistance médicale dont 800 personnes bénévoles et aidants.

contact : croisere@association-penbron.fr +33 6 36 64 68 19 La Turballe

