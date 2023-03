QUALIFICATION DÉPARTEMENTALE POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE La Turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

QUALIFICATION DÉPARTEMENTALE POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE, 17 juin 2023, La Turballe . QUALIFICATION DÉPARTEMENTALE POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE complexe sportif La Turballe Loire-Atlantique

2023-06-17 – 2023-06-17 La Turballe

Loire-Atlantique . Qualification départementale pour le championnat de France de Boules Lyonnaises delalande.alain@sfr.fr +33 6 63 75 63 46 La Turballe

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu La Turballe Adresse complexe sportif La Turballe Loire-Atlantique Ville La Turballe Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville La Turballe

La Turballe La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la turballe /

QUALIFICATION DÉPARTEMENTALE POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2023-06-17 was last modified: by QUALIFICATION DÉPARTEMENTALE POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE La Turballe 17 juin 2023 complexe sportif La Turballe Loire-Atlantique La Turballe Loire-Atlantique

La Turballe Loire-Atlantique