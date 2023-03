FÊTE DU JEU La Turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

FÊTE DU JEU, 13 mai 2023, La Turballe . FÊTE DU JEU Boulevard Famchon La Turballe Loire-Atlantique

2023-05-13 – 2023-05-13 La Turballe

Loire-Atlantique . La Turballe fête le jeu sous toutes ses formes : structures gonflables, jeux de société, jeux en bois… En famille ou entre amis, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.

Restauration sur place. La Turballe

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu La Turballe Adresse Boulevard Famchon La Turballe Loire-Atlantique Ville La Turballe Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville La Turballe

La Turballe La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la turballe /

FÊTE DU JEU 2023-05-13 was last modified: by FÊTE DU JEU La Turballe 13 mai 2023 Boulevard Famchon La Turballe Loire-Atlantique La Turballe Loire-Atlantique

La Turballe Loire-Atlantique