Boulevard Famchon 44420 La turballe, le dimanche 29 août à 10:00

Organisé par la ville de La Turballe et encadré par ABA. Rassemblement de véhicules anciens de plus de 30 ans et de prestige. Exposition gratuite. Renseignement : 07 84 91 50 15 / aba44500@gmail.com

Boulevard Famchon 44420 La turballe



2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T17:00:00