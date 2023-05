OCÉAN VU DU CŒUR de Iolande Cadrin-Rossignol Cinéma Atlantic, 9 juin 2023 20:30, La Turballe.

France ~ Documentaire ~ 2023 ~ 1h36 ~ avec Hubert Reeves ~ avant-première Vendredi 9 juin, 20h30 1

Suite de La Terre vue du cœur avec Hubert Reeves. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité marine et de bouleversements climatiques, le documentaire nous dévoile les dernières découvertes scientifiques sur l’intelligence des animaux marins et de leurs écosystèmes. Il nous invite également à joindre les efforts de protection et de régénération de l’Océan en cours partout sur la planète.

Cinéma Atlantic la turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique