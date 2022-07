Musée Maison de la Pêche Centre de marée La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

adulte 4 €, enfant 2 € 02 40 11 71 31

Découvrez le monde de la pêche Découvrez l’histoire de La Turballe, de son port, de ses conserveries, percez le secret des bateaux, des techniques de pêche d’hier et

d’aujourd’hui.

Une visite pour toute la famille, avec :

■ Des jeux et des découvertes pour les enfants

■ La reconstitution d’une passerelle de bateau

■ Des vidéos sur les différentes techniques de

Centre de marée 44 420 La Turballe 44420 La Turballe Loire-Atlantique lundi 4 juillet – 09h30 à 12h30
lundi 4 juillet – 14h00 à 18h00

