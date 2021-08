La turballe Place du marché 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique La Turballaise Place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Place du marché 44420 La turballe, le dimanche 3 octobre à 10:00

La ville de La Turballe en collaboration avec l’OMS, organise un événement dans le cadre d’Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein ! Cette nouvelle manifestation est au profit de la Ligue Contre le Cancer – Loire Atlantique : [Ligue contre le cancer | Association de lutte contre le cancer (ligue-cancer.net)](https://www.ligue-cancer.net/) Au programme : * Course des petits mousaillons (pour les enfants) * Courses 3-6-9 km (même circuit) * Marche 5km * Zumba Réservation [ici](https://www.timepulse.run/evenements/voir/1615/la-turballaise-octobre-rose-la-turballe#epreuve) La ville de La Turballe en collaboration avec l’OMS, organise un événement dans le cadre d’Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein ! Cette nouvelle manifestation est au pro… Place du marché 44420 La turballe Place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T16:00:00

