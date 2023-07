Exposition temporaire Rendez-vous en Pays d’art et d’histoire La Tuilerie La Guerche-sur-l’Aubois, 16 septembre 2023, La Guerche-sur-l'Aubois.

Exposition temporaire Rendez-vous en Pays d’art et d’histoire 16 et 17 septembre La Tuilerie

Depuis plus de 20 ans, le syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois s’engage dans la conservation et la valorisation de ses patrimoines, et plus particulièrement de son patrimoine industriel. En 2010, le ministère de la Culture a attribué le label « Pays d’art et d’histoire » à la collectivité et une convention d’engagements est signée avec l’État. Après plus de dix d’existence du label, 2023 marque l’année de la candidature au renouvellement pour les dix prochaines années à venir. L’occasion de mettre en lumière celles et ceux qui font vivre le patrimoine du territoire ainsi que toutes les actions entreprises durant les dix dernières années dans le cadre du label grâce à l’énergie collective des élus, des propriétaires de sites, des professionnels, des enseignants, des associations et de leurs bénévoles. Loin de rester tournés vers le passé, l’exposition invitera le visiteur à se questionner sur la question de la mémoire et de ce qui fait patrimoine pour les habitants du territoire.

La Tuilerie 27 Rue du Lieutenant-Petit 18150 La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire 02 48 74 23 93 http://www.ciap-latuilerie.fr https://www.facebook.com/CIAP-La-Tuilerie-1335180303239325/ La Tuilerie – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) du Pays d’art et d’histoire Loire Val d’Aubois Face au Canal de Berry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© PLVA