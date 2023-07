Exposition permanente du CIAP La Tuilerie La Tuilerie La Guerche-sur-l’Aubois, 16 septembre 2023, La Guerche-sur-l'Aubois.

Exposition permanente du CIAP La Tuilerie

La centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) La Tuilerie est installé dans l’ancienne usine Sauvard fondée au XIXe siècle à La Guerche-sur-l’Aubois (Cher). Il vous propose un parcours au cœur d’un ancien four Hoffmann avec maquettes, films et récits, vous guidant ainsi à travers l’histoire et l’évolution de ce territoire rural et de son patrimoine industriel.

La Tuilerie 27 Rue du Lieutenant-Petit 18150 La Guerche-sur-l'Aubois

