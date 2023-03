Bruissements, bourdonnements et chants… Un monde de diversité dans un jardin particulier La tuilerie Celles-sur-Belle Catégories d’Évènement: Celles-sur-Belle

Bruissements, bourdonnements et chants… Un monde de diversité dans un jardin particulier La tuilerie, 3 juin 2023, Celles-sur-Belle. Bruissements, bourdonnements et chants… Un monde de diversité dans un jardin particulier Samedi 3 juin, 15h00, 16h30 La tuilerie Sur inscription Bruissements, bourdonnement et chants…

Un monde de diversité dans un jardin particulier Votre ouïe et votre vue seront en alerte ! Votre déambulation au cœur d’un jardin particulier vous permettra de découvrir sa faune et sa flore. Le site, ancienne tuilerie, est aussi chargé d’histoire.

Avec Loïc Nau, éducateur sportif et environnement Les Grimpereaux de l’Hermitain,

Evelyne Henriot, paysagiste conseil pour le CAUE des Deux-Sèvres,

Et Amélie Godin, guide du Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou. La tuilerie 12 chemin de la Tuilerie, 79 370 Verrines-sous-celles Celles-sur-Belle 79370 Verrines-sous-Celles Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 15 10 http://www.melloisenpoitou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 29 15 10 »}] Jardin particulier au bord de la rivière, planté d’arbres, le site était autrefois une tuilerie. Les propriétaires ont à cœur de préserver la biodiversité et de lui donner toutes les conditions d’épanouissement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:15:00+02:00

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:45:00+02:00 ©PahMelloisenPoitou

