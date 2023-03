La tueuse de Pandore AU P’TIT MILHAUD, 13 mai 2023, PARIS.

La tueuse de Pandore AU P'TIT MILHAUD. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 21:15. Tarif : 20.0 euros.

Sept femmes. Un mort. Qui est la tueuse du Cabaret Pandore ?Dans le cabaret Pandore, sept artistes se partagent la lumière des projecteurs. De la danse orientale au solo de claquettes, en passant par la magie, l’effeuillage et le chant, leurs numéros font accourir toute la ville. Mais une nuit, c’est le drame. Le directeur est retrouvé mort. Un inspecteur pour le moins atypique est envoyé sur les lieux. Propulsé sous les lumières et dans les ténèbres du cabaret, il devra en révéler tous les secrets. Mais il devra prendre garde, car ces sept déesses ne sont pas les anges de l’Olympe…Alors, meurtre, suicide, préméditation ou simple accident ? Toutes les pistes sont envisagées.Entre cluedo « agathachristique » et inspirations mythologiques, l’enquête se révélera d’une beauté… fatale. Et pour le grand final, le public devient juge et bourreau puisque… Vous seul pourrez choisir la fin de l’histoire, et trouver qui est la Tueuse du Pandore.——————————————————————————–Autrice : Elle Dea /Metteur en scène : Clément Forneris /Interprètes : Clément Forneris, Cécilia Gully, Elle Dea, Tiphaine Susa, Valentine Wastiaux, Eva Sommer, Manon Barthelemi, Sarah Bernat /Régie : Filipe Roque /Genre : comédie dramatique /Tout public (dès 13 ans) /Durée du spectacle : 1h45 La tueuse de Pandore

AU P’TIT MILHAUD PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD Paris

Sept femmes. Un mort. Qui est la tueuse du Cabaret Pandore ?

Dans le cabaret Pandore, sept artistes se partagent la lumière des projecteurs. De la danse orientale au solo de claquettes, en passant par la magie, l’effeuillage et le chant, leurs numéros font accourir toute la ville. Mais une nuit, c’est le drame. Le directeur est retrouvé mort. Un inspecteur pour le moins atypique est envoyé sur les lieux. Propulsé sous les lumières et dans les ténèbres du cabaret, il devra en révéler tous les secrets. Mais il devra prendre garde, car ces sept déesses ne sont pas les anges de l’Olympe…

Alors, meurtre, suicide, préméditation ou simple accident ? Toutes les pistes sont envisagées.

Entre cluedo « agathachristique » et inspirations mythologiques, l’enquête se révélera d’une beauté… fatale. Et pour le grand final, le public devient juge et bourreau puisque… Vous seul pourrez choisir la fin de l’histoire, et trouver qui est la Tueuse du Pandore.

——————————————————————————–

Autrice : Elle Dea /

Metteur en scène : Clément Forneris /

Interprètes : Clément Forneris, Cécilia Gully, Elle Dea, Tiphaine Susa, Valentine Wastiaux, Eva Sommer, Manon Barthelemi, Sarah Bernat /

Régie : Filipe Roque /

Genre : comédie dramatique /

Tout public (dès 13 ans) /

Durée du spectacle : 1h45

