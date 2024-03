La Tsigane Toucy, vendredi 15 mars 2024.

La Tsigane Toucy Yonne

Ce documentaire retrace l’épopée théâtrale d’une troupe d’enfants et d’adolescents de milieux populaires de Saint-Denis (93). Pendant cinq ans, ils ont joué une comédie, façon Roméo et Juliette des temps modernes, contre le racisme anti-Roms. En présence du réalisateur Sébastien Lefèbre et de Gabriel Gau de la compagnie Tamèrantong. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

Cinétoile

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cinetoile1@orange.fr

L’événement La Tsigane Toucy a été mis à jour le 2024-02-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !