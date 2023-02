LA TSARINE SOLEIL ET LE GEANT DE GL FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

LA TSARINE SOLEIL ET LE GEANT DE GL FLIBUSTIER, 11 février 2023, AIX EN PROVENCE. LA TSARINE SOLEIL ET LE GEANT DE GL FLIBUSTIER. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 15:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Dans un pays lointain, loin, très loin au Nord, vivait un Géant de Glace, parmi d’autres Géants de Glace. Ils étaient apparus depuis que le Soleil, qu’on appelait “Tsarine Soleil”, avait décidé de ne plus se lever ! Tout le monde se moque du Géant de Glace, parce que soit disant il ne comprend rien à rien. C’est sûr que dans un Pays maudit, où il est interdit aux Géants d’aller à l’école, ce pauvre Géant de Glace a plein de mots à apprendre, et un mystère à élucider. Il ne sait peut-être rien, mais il apprend vite … et peut-être que ceux qui se moquent devront se remettre en question, face à son courage, son grand cœur et sa ténacité. Qui a dit que les naïfs ne pouvaient pas devenir des héros ? Vous suivrez le Géant de Glace à travers son périple glacial, dans le grand Nord, à la rencontre de la Tsarine Soleil, de la princesse du Pays Maudit et des dangers qui l’entourent… Votre billet est ici FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE 7 rue des Bretons Bouches-du-Rhone Dans un pays lointain, loin, très loin au Nord, vivait un Géant de Glace, parmi d’autres Géants de Glace.

