du dimanche 27 mars 2022 au lundi 28 mars 2022 à Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable

Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si passionnante ? En revisitant la mélodie si célèbre de “La Truite” de Schubert, les 5 musiciens du groupe Accordzéâm proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux. La mise en scène d’Éric Bouvron nous plonge dans un torrent où l’âme classique rejoint l’instinct du corps… pour amener le public dans un voyage fantastique où les cultures se mélangent, où les ritournelles revisitées créent la surprise et provoquent le rire. Mise en scène : Éric Bouvron. Avec : Franck Chenal, Julien Gonzales, Raphaël Maillet, Jonathan Malnoury, Sylvain Courteix ou Nathanaël Malnoury (en alternance) Arrangements musicaux : Accordzéâm Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T19:00:00;2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T12:00:00

