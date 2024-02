La Truite Accordzéâm Place du Foirail Dol-de-Bretagne, vendredi 23 février 2024.

La Truite Accordzéâm Place du Foirail Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Les Rois Vagabonds I Cirque Clown I 1h10

Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? Avant tout, poètes en action selon la belle formule d’Henry Miller. Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.

Billetterie disponible dans l’ensemble des bureaux de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

à l’Odyssée ainsi que sur leur site internet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Place du Foirail Centre Culturel l’Odyssée

Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne odyssee@dol.bzh

