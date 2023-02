La Truffière aux livres Rocamadour Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Rocamadour

La Truffière aux livres, 3 septembre 2023, Rocamadour Rocamadour. La Truffière aux livres L’Hospitalet Rocamadour Lot

2023-09-03 10:00:00 10:00:00 – 2023-09-03 17:30:00 17:30:00 Rocamadour

Lot Rocamadour 10 heures : Ouverture au public et échanges avec les auteurs

12 heures : Présentation du salon du livre

15 heures : Remise des prix du concours d’écriture

17 h 30 :Tirage au sort parmi les acheteurs (lot surprise). Cette année le 15ème salon du livre de Rocamadour pour les écrivains régionaux aura lieu à L’Hospitalet, et est organisé par l’ASSCA. De nombreux auteurs seront présents

avec une grande variété de genres littéraires permettant à chacun de trouver « ses livres ».

Une journée rythmée par les interviews en direct.

Invitée d’honneur : Philippe De Riemaecker et Jean-Marie Lacaux

Auteurs et chroniqueurs littéraires Roca-Livres

Rocamadour

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Rocamadour Autres Lieu Rocamadour Adresse L'Hospitalet Rocamadour Lot Ville Rocamadour Rocamadour lieuville Rocamadour Departement Lot

Rocamadour Rocamadour Rocamadour Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocamadour-rocamadour/

La Truffière aux livres 2023-09-03 was last modified: by La Truffière aux livres Rocamadour 3 septembre 2023 L'Hospitalet Rocamadour Lot Lot Rocamadour Rocamadour, Lot

Rocamadour Rocamadour Lot