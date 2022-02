La Truffe dans tous ses États – Menu de la Saint-Valentin Bouc-Bel-Air, 14 février 2022, Bouc-Bel-Air.

La Truffe dans tous ses États – Menu de la Saint-Valentin La Truffe dans tous ses États 2010 Avenue De la Croix d’Or Bouc-Bel-Air

2022-02-14 19:30:00 19:30:00 – 2022-02-15 La Truffe dans tous ses États 2010 Avenue De la Croix d’Or

Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône Bouc-Bel-Air

125 // Menu //



● Mon petit choux farcis Truffes, foie gras et lard paysan

● Homard « Arborio » / pinces et articulations en Risotto, l’émulsion de truffe noire, râpée de truffes fraîches

● Loup de ligne cuit sur le dos, l’aumônière « Primaverra » truffé, bouillon d’étrilles anisés.

● Sorbet « Rose-Champagne»

● Inspiration yuzu / framboises

Conseil du sommelier

● « Forfait boissons » : apéritif, Crostini à la truffe blanche, Accords mets/vins,

les eaux plates et gazeuses, boissons chaudes et mignardises

La Truffe dans tous ses états propose son menu intimiste pour la Saint-Valentin, entre truffes blanches du Piémont et truffes noires de Provence.

contact@la-truffe.net +33 4 42 60 06 92 https://www.yann-sandrini.fr/

