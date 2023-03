La Troupinette à Barcus, 4 mars 2023, Barcus Barcus.

La Troupinette à Barcus

Maison pour tous Barcus Basses-Pyrénées

2023-03-04 – 2023-03-04

Barcus

Basses-Pyrénées

Barcus

Xabi Barneix revient à Barcus avec sa compagnie la Troupinette après « Pas celui qu’on croit » invité par le Comité des Fêtes de Barcus en novembre 2019.

Buvette et vente de crêpes sur place. Participation libre au chapeau

La troupe d’Hossegor interprétera la pièce « Dieu, Molière et compagnie », d’après Woody Allen, sur une mise en scène de Quentin Ostanel.

Le défi : réunir Molière, Woody Allen et Edmond Rostand dans une même pièce.

Impossible ? Sur un fond de parodie de tragédie grecque, Hépatitis et Diabétès, deux Grecs pas très clairs mais très antiques, enfin presque… cherchent une fin à leur pièce de théâtre. Une mise en abîme délirante qui ne cesse de ruiner les efforts de l’auteur de la pièce. Une pièce délirante et loufoque des Landais d’Hossegor qui compte dans leurs rangs un Barcusien, Xabi Barneix, que ses compatriotes auront plaisir à revoir sur les planches samedi.

Xabi Barneix revient à Barcus avec sa compagnie la Troupinette après « Pas celui qu’on croit » invité par le Comité des Fêtes de Barcus en novembre 2019.

Buvette et vente de crêpes sur place. Participation libre au chapeau

La troupe d’Hossegor interprétera la pièce « Dieu, Molière et compagnie », d’après Woody Allen, sur une mise en scène de Quentin Ostanel.

Le défi : réunir Molière, Woody Allen et Edmond Rostand dans une même pièce.

Impossible ? Sur un fond de parodie de tragédie grecque, Hépatitis et Diabétès, deux Grecs pas très clairs mais très antiques, enfin presque… cherchent une fin à leur pièce de théâtre. Une mise en abîme délirante qui ne cesse de ruiner les efforts de l’auteur de la pièce. Une pièce délirante et loufoque des Landais d’Hossegor qui compte dans leurs rangs un Barcusien, Xabi Barneix, que ses compatriotes auront plaisir à revoir sur les planches samedi.

Dieu Molière & compagnie

Barcus

dernière mise à jour : 2023-03-01 par