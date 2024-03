« La Troupe Tonton Marcel se recycle » à Villy Bocage Salle des Fêtes Villy-Bocage, samedi 13 avril 2024.

« La Troupe Tonton Marcel se recycle » à Villy Bocage Salle des Fêtes Villy-Bocage Calvados

La Troupe Tonton Marcel vous invite à découvrir son nouveau spectacle !

Depuis le temps qu’on entend parler de la troupe Tonton Marcel, il faut bien penser un jour à se recycler… Ceci ne veut pas forcément dire se mettre au vélo ! Pour autant, avec ce réchauffement climatique, il faut bien faire sa part, et les Tonton Marcel ont toujours à coeur de respecter cette belle planète bleue et verte peuplée d’êtres vivants étranges. Se recycler, c’est aussi repartir de zéro, vers une autre voie que l’on croit plus simple. Bref, la joyeuse Troupe Tonton Marcel vous mènera par le bout du nez sur les sentiers de sa folie et de sa bonne humeur avec un bilan carbone équilibré, une élévation du niveau (de la mer !) et une concentration des gaz à effet de rires…

Pensez à réserver rapidement auprès du magasin So’Friandises ou du magasin Flore et Zéphyr à Villers-Bocage.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

Salle des Fêtes Le Bourg

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie

